Il Corpo intercomunale di Polizia locale ha un nuovo vice comandante

Il Corpo intercomunale di Polizia locale di Riccione, Misano e Coriano dal primo marzo avrà un nuovo vice comandante. Vincenzo Giuliani assumerà l'incarico mediante conferimento di posizione organizzativa per un anno. “Sono certa - dice la comandante della Polizia locale Isotta Macini - che Vincenzo Giuliani riuscirà a dare un importante contributo professionale a tutto il corpo. La sua esperienza professionale è maturata in tanti anni di attività operativa su strada. Non solo, il nuovo vice comandante è impegnato anche nel coordinamento dell’impiego di tutte le attrezzature tecnologiche in dotazione al corpo, portando avanti lo sviluppo della digitalizzazione delle procedure di Polizia locale. Si tratta di uno sviluppo necessario affinché una Polizia locale possa definirsi efficiente e moderna”.