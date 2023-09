Sarà realizzata a Corpolò una nuova zona di sgambamento. Si aggiunge alle 14 già realizzate

Avrà inizio nei prossimi giorni l’intervento per la realizzazione di una nuova zona di sgambamento per cani nell’area verde di via Zaccagnini a Corpolò. L’intervento rientra nel più ampio progetto di manutenzione straordinaria del verde a cura di Anthea e approvato a fine 2022. Si tratta della quindicesima area di sgambamento cittadina, che sorgerà nell’area verde di via Zaccagnini per una superficie complessiva di oltre 1300 metri quadrati, con una separazione delle zone a ingressi divisi, destinate ai cani di grandi dimensioni e di piccola taglia, dotate entrambe di tutte le opere e servizi connessi, come panchine, fontanelle, cestini porta rifiuti.

L’ingresso alle due aree sarà pavimentato in mattonelle di grès e saranno collocate panchine e la fontanina per l’acqua collegata alla rete idrica. Le aree di sgambamento saranno delimitate da una recinzione in rete metallica plastificata elettrosaldata e seppellita nel terreno munita di pali di sostegno circolari.

Si tratta di un'area, dedicata esclusivamente agli amici a 4 zampe - prevista da una legge regionale - come porzione di un parco, recintata e sicura, dove il cane viene lasciato libero di giocare, muoversi e correre senza alcuna restrizione di guinzaglio o museruola. Una necessità fondamentale sia per chi vive in città ed ha un cane, ma anche per chi non lo ha e vive gli spazi del verde pubblico cittadino.