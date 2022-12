Il quartiere avrà un nuovo campo da calcio, dalla primavera i lavori con spogliatoi e aree verdi

Con l’approvazione della Giunta comunale, si avvia il progetto di realizzazione del nuovo centro sportivo per il gioco del calcio a Corpolò, un’importante opera che doterà il quartiere di un nuovo impianto sportivo molto atteso dai residenti. Il progetto, che rientra tra le opere di urbanizzazione del piano particolareggiato, ha visto l’amministrazione sostituirsi al privato inadempiente, riscuotendo la fidejussione sulle aree, destinate alle società sportive che svolgono la propria attività nel territorio.

L'intervento, che ha già ottenuto il parere favorevole del Coni con un investimento complessivo di oltre un milione di euro, consentirà in particolare la realizzazione di un campo da calcio in erba naturale con misure regolamentari per le categorie dilettantistiche e un blocco per gli spogliatoi con impianto fotovoltaico. Al nuovo centro sportivo si accederà da via Benigno Zaccagnini per gli atleti e da Via Baracchi per gli spettatori dove successivamente, in una seconda fase, sarà attrezzato un parcheggio e si completeranno i lavori per l’illuminazione artificiale. Il progetto prevede anche la sistemazione delle aree verdi che circondano i campi da gioco. È inoltre prevista la realizzazione di un percorso ciclo pedonale di collegamento, parallelo a via Zaccagnini, per una maggiore fruibilità del centro sportivo anche per chi si sposta a piedi o in bici.

L’avvio dei lavori è previsto per la primavera 2023, con consegna e collaudo fissati per l’autunno 2024, in tempo per l’avvio della stagione sportiva.

“Questo progetto - precisa Mattia Morolli, assessore ai Lavori pubblici - è il frutto di un’importante strategia di confronto cercato con i residenti, per raccogliere proposte, criticità, idee e possibili soluzioni condivise. Il nuovo centro sportivo nasce dall'esigenza di realizzare un nuovo impianto a servizio del centro abitato, che possa rispondere sia alle necessità dei residenti che alle richieste delle società sportive attive in questa zona. Un intervento, legato anche alla necessità di completare gli standard di urbanizzazione secondaria del nuovo insediamento abitativo che, anche con i progetti del nuovo percorso ciclabile e della nuova delegazione anagrafica, si aggiungeranno a quelli già realizzati in questi anni come la piazza del Tituccio, i lavori di sistemazione dei marciapiedi tra la piazza e la via Maria Bambini e il nuovo playground di Corpolò, realizzato vicino alla palestra. Interventi che confermano la grande attenzione posta anche sui quartieri fuori dal centro urbano della città”.