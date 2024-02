Corriere della droga fermato con 2 chili di cocaina in auto

Si è concluso nelle Marche il viaggio di un corriere della droga partito alla volta di Rimini con oltre 2 chili di cocaina e un'ingente quantitativo di contanti. A finire in manette un cittadino albanese 25enne, già noto alle forze dell'ordine, arrestato nei giorni scorsi a San Benedetto del Tronto. Lo straniero, secondo quanto emerso, era tenuto d'occhio dagli inquirenti che hanno intimato l'alt al fuoristrada su cui viaggiava prima che entrasse in A14 diretto verso la Romagna. Il suv è stato perquisito con l'ausilio dei cani antidroga e, in una intercapedine del bagagliaio, sono spuntati due panetti contenenti complessivamente 2,1 chili di "neve" oltre a 12mila euro in contanti. Soldi e stupefacenti sono valsi le manette al 25enne, difeso dagli avvocati Massimiliano Orrù e Giuliano Renzi, il cui arresto è stato convalidato dal gip che ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere rilevando come si tratti di un soggetto che "abbia saldi legami con l'ambiente del traffico degli stupefacenti, godendo evidentemente della fiducia di fornitori di un certo spessore criminale nel commercio della droga".