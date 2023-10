Fa da "corriere", scoperto con quasi 7 chili di marijuana nel bagagliaio dell'auto. Scattano gli arresti

Viaggiava con quasi 7 chili di marijuana nel bagagliaio dell’auto. Poi durante la perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti altri 30 grammi di marijuana e 50 grammi di hashish. Oltre ad alcune sostanze dopanti in fiale e pasticche per centinaia di unità, come efedrina, Turinabol e testosterone. A seguito dell’attività investigativa dei poliziotti della quarta sezione antidroga della Squadra Mobile di Rimini sono scattati gli arresti per un 37enne italiano residente a Riccione. A insospettire gli agenti è stata una manovra azzardata da parte dell’uomo lungo la Statale 16, scoperto anche alla guida senza le cinture di sicurezza allacciate. Solo in seguito è partito il controllo del veicolo e la successiva perquisizione al domicilio. L’indagato ha confessato di avere ricevuto la droga contenuta nell’autovettura soltanto come corriere, in cambio di 1.200 euro, ma con ciò confermando indirettamente l’ipotesi accusatoria di aver funto da anello nella catena dello spaccio.