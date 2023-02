Alla corte di sua maestà il cioccolato per scoprire tutti i segreti del "cibo degli dei"

Dalle sue origini divine, che gli hanno valso l'appellativo di "Cibo degli dei", ai percorsi degustativi per conoscere i segreti e le mille sfaccettature del cioccolato. Con l'inaugurazione del nuovo laboratorio con “lavorazione a vista”, nel quale si realizza tutto il ciclo produttivo dalla fava di cacao per arrivare al prodotto finito, la pasticceria Staccoli di Cattolica dà il via anche a una serie di corsi per il pubblico al fine di potersi avvicinare ed approfondire al gustoso mondo del cioccolato. Accanto alla “Fabbrica”, il cui taglio del nastro è avvenuto lo scorso dicembre, si sviluppa la nuova cioccolateria dove al piano rialzato è stato allestito “il museo del cioccolato” con stampi e strumenti del mestiere dei primi del ‘900. E' proprio qui che si inizia ad esplorare un settore che trae le sue origini dalla mitologia sudamericana e che, oggi, regala infinite dolcezze sia nella sua forma industriale ma soprattutto in quella artigianale dove le sapienti mani del pasticcere creano ricette uniche e gustose capaci di essere apprezzate sia dal palato che dall'occhio.

Ed è proprio per questo che Staccoli, una delle pochissime realtà nel campo del cioccolato che in Italia gestiscono l'intero processo produttivo partendo dal seme di cacao, ha deciso di divulgare la storia antica e moderna della cioccolata partendo dalla piantagione e arrivando fino alle nostre bocche. Le varie qualità del cacao, i metodi di raccolta e di lavorazione per poi arrivare nel laboratorio del cioccolataio sono al centro dei corsi organizzati nella realtà cattolichina che ai più intraprendenti dà anche la possibilità di interagire all'interno del laboratorio e "rubare" qualche segreto al maestro cioccolataio Paolo Staccoli. Tre, infatti, i percorsi pensati per chi si vuole avvicinare a questa realtà: degustazioni guidate per imparare a gustare appieno il cioccolato proprio come i sommelier per il vino; percorso sensoriale per scoprire il ciclo di lavorazione del cacao e del cioccolato per terminare con la degustazione di diverse origini di cacao; lavorazione del cioccolato per imparare i segreti della lavorazione del Cibo degli Dei e poterlo mettere in pratica a casa.

I Corsi realizzati da Staccoli sono condotti in collaborazione con Chococlub (associazione italiana amatori cioccolato) e godono dell’Alto Patrocinio dell’Ufficio del Turismo della Repubblica Dominicana, uno dei Paesi produttori di cacao che si distingue per avere alcune tra le tipologie di cacao migliori al mondo. Paolo Staccoli, alla guida della pasticceria fin dagli anni '50, ha avuto il cioccolato sempre nel cuore fin da bambino quando amava lavorare il “cibo degli Dei” con il nonno nella bottega di famiglia. Passione che lo ha portato prima a frequentare corsi dai migliori maestri cioccolatieri italiani e stranieri e poi a viaggiare nei Paesi produttori di cacao per scoprirne le origini ed approfondire sempre più la conoscenza.