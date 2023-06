Corso di formazione sulle tematiche del Centro Antidiscriminazioni: aperte le iscrizioni

Il Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ del Comune di Ravenna annuncia l'apertura delle iscrizioni per il corso di formazione sulle tematiche del Centro Antidiscriminazioni LGBTI+. "Questa iniziativa è resa possibile grazie alla preziosa collaborazione con UISP, che ci sta aiutando a promuovere il corso tra le persone potenzialmente interessate e che ha messo a disposizione la sala che ospiterà l'evento a Rimini. Il corso di formazione fa parte delle azioni previste nel progetto del Centro Antidiscriminazioni LGBTI+, il quale è stato realizzato grazie al finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità - UNAR" si legge in una nota.

Il percorso formativo è rivolto agli operatori sociali e sanitari (ASD/SSD), educatori ed educatrici ed OSS, e mira a sviluppare competenze volte a migliorare il rapporto con l'utenza LGBTI+, individuare e promuovere buone prassi, contrastare le discriminazioni e favorire l'inclusione delle persone con un'identità di genere trans/non binaria. L'obiettivo è anche quello di influenzare gli atteggiamenti e pregiudizi esistenti, migliorando così il benessere psico-fisico delle persone LGBTI+ che si rivolgono ai professionisti operanti nei servizi sociali e sanitari, nonché agli operatori del settore sportivo (ASD/SSD), educatori ed educatrici ed OSS.

Il corso si svolgerà in presenza presso la Sala del Buonarrivo - Palazzo della Provincia, Corso d'Augusto 231 a Rimini (RN), e avrà una durata complessiva di 12 ore, dal 26/07/2023 al 28/07/2023. Per partecipare al corso, è necessario inviare la scheda di adesione e una copia del documento di riconoscimento in corso di validità entro le ore 12:00 del 24/07/2023. La scheda dettagliata del corso ed il modulo di adesione sono scaricabili al seguente link:

https://antidiscriminazione.lgbt/percorso-di-formazione-a-rimini-per-asd-ssd-educatori-ed-oss/

Per qualsiasi ulteriore informazione, è possibile contattare il Coordinatore, Ciro Di Maio, o la Tutor, Federica M. Petrillo, ai seguenti recapiti:

Tel: 0544.1796279

Email: sportellolgbt@comune.ra.it