Corso di informatica gratuito per le donne: orari e lezioni

L'associazione Viva Rimini, in collaborazione con Zeinta di Borg, organizza un corso gratuito (offerto da Rimini Informatica) per l'uso delle nozioni di base dei Pc e posta elettronica. Per aumentare le competenze e migliorare la formazione il corso si focalizzerà sui primi approcci al sistema windows: nozioni di word, excel e posta elettronica competenze necessarie nel mondo del lavoro. Il corso si svolgerà in 10 lezioni da 1 ora, (nel primo pomeriggio) all'interno della sede di Zeinta di Borg in via Covignano, 26 a Rimini.

La partecipazione al corso (aperto a tutte le donne), sarà limitata per assicurare il mantenimento delle distanze e misure di sicurezza, per prenotarsi inviare una mail a: Zeintadiborg@gmail.com