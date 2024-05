Corso Fratelli Cervi pedonale, Fratelli d'Italia non ci sta: "La giunta vuol far morire Riccione Paese"

Fratelli d’Italia critica sull’opportunità di far nascere l’isola pedonale in corso Fratelli Cervi, a Riccione Paese. A prendere posizione è il coordinatore comunale e referente locale Stefano Paolini, che sul tema spiega come il partito ha sempre osteggiato questo progetto e spiega come “continueremo a batterci al fianco di residenti e commerciali”.

Stefano Paolini entra nel cuore del dibattito. “Condividiamo in assoluto la presa di posizione del Comitato di Riccione Paese e assistiamo, sgomenti, all’ennesima dimostrazione di scarsa considerazione e pressapochismo mostrati dalla giunta Angelini e da una sindaca che pure viene dal commercio e che dovrebbe sostenere, anziché contrastare, le esigenze di una realtà così importante. Dopo aver dato il via libera ai loro amici della Coop di realizzare un centro commerciale e un supermercato con gravi danni per il Paese, strutturato invece per le botteghe artigianali ed alimentari, ora solo ipotizzare un’isola pedonale è quanto di peggio ci possa essere”.

Ma vogliono veramente far morire tutte queste piccole attività? Interroga il rappresentate di Fratelli d’Italia. “Ribadiamo il nostro no indiscutibile all’isola pedonale: stiamo parlando di un centro commerciale all’aperto strutturato in gran parte sull’alimentare, molto di qualità e di nicchia, che l’amministrazione comunale e la Angelini con l’idea dell’isola pedonale intendono far morire definitivamente. Senza dimenticare un altro problema sempre sottovalutato, quello della sicurezza: gli episodi successi quest’inverno e che si ripetono da anni consiglierebbero – come abbiamo sempre sostenuto - di installare dei dissuasori dalle ore 20 alle ore 6 del mattino successivo, in piazza dell’Unità in viale Diaz da una parte e all’altezza della chiesa in corso Fratelli Cervi dall’altra, facendo così in modo di limitare l’accesso alle auto in quella fascia oraria fungendo da deterrente anche a spaccate e atti vandalici nelle ore notturne”.

“Guardando infine ad una riqualificazione generale dell’area vorremmo che i commercianti fossero maggiormente coinvolti in quanto fino ad ora spettatori non invitati a partecipare alle decisioni di palazzo, informati solo a cose fatte e resi edotti circa provvedimenti o proposte spesso sbagliati da un governo cittadino che ci auguriamo venga rispedito a casa il più presto possibile”, conclude Paolini.