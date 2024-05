Corso di formazione gratuito per diventare conduttori di gruppi di cammino per la salute

Proseguono gli eventi di promozione di sani stili di vita per la popolazione e per cittadini particolarmente motivati a organizzare e condurre gruppi di cammino per la salute. Facendo seguito alle precedenti edizioni, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna ambito di Rimini, con il patrocinio dei Comuni di Rimini e Bellaria Igea Marina, organizza un nuovo corso gratuito di formazione per conduttori di gruppi di cammino per la salute a Bellaria Igea Marina, articolato in due giornate, con il fine di coinvolgere le persone interessate a partecipare e a diffondere buone pratiche per la promozione della salute e per il contrasto alla sedentarietà. L’obiettivo è quello di formare persone con competenze e conoscenze adeguate nella conduzione di un gruppo di cammino. Nello specifico, il Walking Leader organizza le camminate: sceglie la durata, il percorso, si preoccupa della sicurezza e dell’integrità del gruppo, fa da “motivatore” e garantisce continuità dell’attività.

In questo modo si punta dunque a creare ed organizzare sul territorio gruppi di cammino gratuiti, rivolti a tipologie di persone con diverse capacità funzionali, permettendo loro di aumentare il livello di attività fisica e ridurre la sedentarietà, in un contesto che favorisca la socialità e lo stare insieme, con conseguente beneficio per la propria salute.

La parte teorica del corso si svolgerà mercoledì 22 maggio, dalle ore 14 alle 18, nella sala della Fondazione Verdeblu di Bellaria Igea-Marina (via Alfredo Panzini 80), dove ci si ritroverà poi mercoledì 29 maggio, alle ore 14.30, per una parte pratica della durata di circa un’ora, con camminata di gruppo (percorso verso il lungomare Raffaella Carrà) e riepilogo degli argomenti trattati ed eventuali approfondimenti e successiva consegna degli attestati di partecipazione.

L'intervento multidisciplinare del medico dello sport, del medico responsabile della promozione della salute, dello psicologo, del chinesiologo e dei conduttori di cammino del territorio consente di dare una visione d'insieme, a 360 gradi, al tema oggetto del corso.

Essendo garantito l'accesso ad un numero massimo di circa 30 persone, si chiede agli interessati di confermare in forma scritta l’iscrizione all’indirizzo mail: promosalute.rn@auslromagna.it. Si possono invitare anche conoscenti, sempre specificando la finalità di creare nuovi gruppi di cammino inclusivi per persone normalmente sedentarie/poco allenate e che hanno bisogno di iniziare a camminare con gradualità, su percorsi di circa 2-6 km.

Si tratta di un’iniziativa che rientra nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione, per la promozione dell'attività fisica nelle comunità dell'Emilia-Romagna, in continuità con le esperienze accumulate con i precedenti piani della prevenzione, secondo un approccio life-course e agendo su diversi fattori che possono contribuire ad incrementare i livelli di attività fisica delle persone. Una delle azioni per il raggiungimento di questo scopo è rappresentato dai gruppi di cammino, che consentono alle persone di una comunità, o quartiere cittadino, di incontrarsi periodicamente e svolgere delle passeggiate nei dintorni, accompagnati da "walking leader".