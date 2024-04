“It’s a good time”, corso di introduzione all’inglese per più di 800 alunni nelle scuole di infanzia

“It’s a good time” - il progetto pensato dal Coordinamento pedagogico del Comune di Rimini per introdurre la lingua inglese fra i campi di esperienza delle scuole d’infanzia comunali – continuerà con un numero ulteriore di 1.230 ore fino la fine dell’anno scolastico, coinvolgendo più di 800 bimbe e bimbi delle scuole di infanzia del Comune di Rimini. Il progetto continuerà ad essere realizzato in collaborazione tra il Coordinamento pedagogico di Rimini el’Associazione Centro Educativo Italo Svizzero “Remo Bordoni” (C.E.I.S), con un investimento da parte del Comune di Rimini di più di 28 mila euro, a copertura sia delle ore di lezione che del materiale didattico.

Una sperimentazione che in questi due anni educativi ha anticipato e integrato quella regionale sui nidi, grazie ad una innovazione pedagogica e didattica senza precedenti in Italia. L’idea da cui è nata, non è quella di trasmettere nozioni o di impostare una didattica finalizzata all’apprendimento dell’inglese, approccio che sarebbe inadeguato all’età dei bambini. L’obiettivo è piuttosto quello di esporre i bambini alle sonorità della lingua inglese nei momenti di vita quotidiani, in una modalità motivante e piacevole, che si basi su un’immersione naturale ai suoni ed ai significati delle parole, favorendo le modalità in cui i bambini imparano naturalmente le lingue madri.

Le esperte linguistiche hanno collaborato con le insegnanti, portando l’inglese dentro le attività quotidiane, con una contaminazione verbale (rivolgendosi alle bimbe e bimbi in lingua inglese, con il rinforzo in italiano, dove necessario, delle insegnanti), visiva (con cartelloni, pannelli e anche giochi in lingua) e anche emotiva.

La sperimentazione ha avuto valutazioni positive sia da parte delle insegnanti e delle esperte, che dalle famiglie. La scelta di continuare anche per tutto l’anno scolastico 2023/24 con il progetto, va nella direzione di rendere strutturale questa sperimentazione.

Progetto "Sentire l'Inglese" in 7 nidi

Parallelamente continua la sperimentazione del Progetto Regionale "Sentire l'Inglese" in 7 nidi del Comune di Rimini. E' un'iniziativa unica in Italia, per estensione capillare sul territorio, fortemente voluta dalla Regione Emilia-Romagna, che ne ha affidato l’elaborazione al Dipartimento di Scienze dell'Educazione “Giovanni Maria Bertin” dell’Università di Bologna attraverso una convenzione triennale, con il coinvolgimento dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali. Il progetto di ricerca-formazione-azione vuole avvicinare i più piccoli alle sonorità della lingua inglese, riconoscendone prima il suono, poi imparando a collegare le prime parole agli oggetti più comuni e a ripeterle per comunicare. Tutto questo in una dimensione ludica e in armonia con le sonorità di altre lingue che bambine e bambini sentono nelle loro case e attraverso la voce confortante e il fare esperto delle educatrici e degli educatori che hanno seguito e seguiranno un percorso formativo multidisciplinare offerto dai ricercatori del Dipartimento.

Il progetto coinvolge anche le famiglie e presto anche la comunità più allargata, ad esempio fornendo sostegno al plurilinguismo e al mantenimento delle lingue madri mediante eventi formativi, e condividendo informazioni su linguaggio e psicologia dello sviluppo attraverso materiali tradotti nelle lingue presenti nei nostri servizi.