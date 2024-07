Corso di laurea in Chimica, studenti formati per aiutare le aziende nel ridurre il loro impatto ambientale

Giovedì 18 luglio, presso l'aula Clodia, si sono svolte le prove finali del corso di laurea in Chimica e Tecnologie per l'Ambiente, alla presenza del Prof. Loris Giorgini, direttore del Dipartimento di Chimica Industriale dell’Università di Bologna "Toso Montanari”.

Il corso di Studi propone un focus formativo sia su temi relativi a materiali tradizionali e innovativi ma anche su ambiente, energia, rifiuti e il loro riutilizzo per un’economia sempre più circolare. In una fase storica di grande attenzione ai temi della Sostenibilità ambientale il Campus di Rimini è all’avanguardia per la formazione di risorse umane che potranno aiutare le imprese nella nuova sfida della riduzione del loro impatto ambientale e nell’impiego di energie rinnovabili.

Il percorso formativo offre opportunità di lavoro che ben di integrano con l’attenzione che oggi viene posta alle tematiche relative alla lotta al cambiamento climatico, al green deal e alle esigenze che le imprese hanno nell’adattare il loro ciclo di produzione alle nuove normative come gli indici Esg.