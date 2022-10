Riparte il corso "Visione Globale della Musica" per un divertimento collettivo

Dallo scorso 9 ottobre è ripreso il corso "Visione Globale della Musica" a cura di Music Machine Aps, tenuto e diretto dall’artista, vocal coach, Michele Luppi. Luppi da oltre dieci anni è presente a Cattolica e da diverso tempo porta avanti proprio il progetto denominato “Visione Globale della Musica” grazie al quale numerosi ragazzi sono cresciuti artisticamente accanto a lui. In tanti giungono anche da fuori provincia, ed oltre, per seguire gli appuntamenti di formazione musicale. Gli incontri si svolgono periodicamente, in media 2 volte al mese, presso il Centro Giovani di Via Del Prete 127.

"Visione Globale della Musica" è attivo dal 2007 e punta ad unire la conoscenza della musica al divertimento collettivo. È L'incontro fra le varie esperienze musicali amatoriali con il professionismo; è una continua crescita musicale che permette di poter stare su un palco, guidare una band, catalizzare l'attenzione del pubblico in un concerto, ascoltare una canzone,analizzarla in tutto e per tutto. Michele Luppi guida un gruppo in questo percorso, nel rispetto la personalità e la capacità di tutti.

Dal prossimo 24 ottobre, inoltre, sarà possibile usufruire anche dell'apertura della sala prove (contattare il numero di Tel. 328/6839114 - Daniela - dalle 15 alle 19 e dal lunedì al venerdì per riservare la sala). Le attività sono patrocinate dall'Assessorato alle politiche giovanili del Comune di Cattolica.