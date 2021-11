Cortei no-vax vietati, i manifestanti rimarranno confinati nelle piazze

Piazze si, cortei no. Dopo i tafferugli scoppiati a Trieste e gli aumenti di contagi il Questore di Rimini ha applicato le direttive del Viminale bloccando i due cortei di no-vax che, nel fine settimana, si sarebbero dovuti tenere a Cattolica e nel capoluogo. I manifestanti contro il Green pass e la campagna vaccinale anti-covd, quindi, si dovranno accontentare rispettivamente di piazza Primo maggio e Cavour per ribadire il loro "no" alle vaccinazioni in una provincia, come quella di Rimini, che vanta il triste primato di maglia nera per numero di persone immunizzate contro il Coronavirus. Nella Regina, nei giorni scorsi, i no-vax avevano ulteriormente alzato la tensione con due raid notturni a palazzo Mancini imbrattando i portici del municipio con scritte tracciate con lo spray.