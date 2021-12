Cortocircuito nelle luci dell'albero, appartamento distrutto dalle fiamme

C'è, con tutta probabilità, un cortocircuito delle luci di Natale dietro all'incendio che è scoppiato nella notte tra il 25 e il 26 dicembre a Riccione e che ha mandato in cenere un appartamento. L'allarme è scattato intorno alle 4.30 nell'abitazione nella zona degli impianti sportivi della Perla Verde e, in poco tempo, dall'albero le fiamme si sono propagate a tutta la casa facendo accorrere tre squadre dei vigili del fuoco e una pattuglia dei carbinieri. Dai primi riscontri è emerso che i residenti non sono stati coinvolti dall'incendio che ha causato solo danni alla struttura. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono andate avanti per tutta la mattinata di domenica e l'appartamento sarebbe stato giudicato inagibile dai vigili del fuoco a causa delle lesioni provocate dalle fiamme.