La città va verso il tutto esaurito per i ponti delle Festività: più di 50mila presenze e hotel al 65%

Gli eventi sportivi e congressuali trainano i ponti del 25 aprile e del 1 maggio con più di 50mila presenze turistiche legate al calendario di Palacongressi, Quartiere fieristico e palazzetto dello sport Stadium. Fino alla fine di aprile, infatti, Rimini accoglierà tre convention aziendali, un convegno medico scientifico, un evento religioso, l’8° Convegno Internazionale Autismi, il consueto Torneo Internazionale di Basket Giovanile “Papini” e il campionato Adidas Open Italia Karate.

Un fitto calendario di appuntamenti che "spinge" le prenotazioni alberghiere e porta, ad oggi, a registrare un’occupazione media già al 65%% negli hotel di Rimini, con molte prenotazioni ancora in arrivo in vista di due ponti alle porte.

“Per il ponte del 25 aprile l’occupazione degli alberghi è ad oggi al 65%, ovvero 10 punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno – commenta Valeria Guarisco direttrice di Visit Rimini. Stesso trend anche per il ponte del primo maggio, con un + 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il weekend appena trascorso ha visto lo svolgimento di 3 grandi eventi in Fiera e al Palacongressi e per quelli alle porte calcoliamo che gli eventi potranno portare circa 50.000 presenze in città. Il 20 e 21 aprile, poi, il Palacongressi ospiterà la AI Week, 4^Edizione della Settimana Italiana dell’Intelligenza Artificiale, dedicata ad imprenditori e manager sensibili all’innovazione. Per quanto riguarda i turisti individuali, le prenotazioni continueranno e, come sempre, il meteo determinerà lo sprint finale. Intanto sono già sold out le visite guidate in città organizzate da VisitRimini: un segnale di conferma che la primavera a Rimini fa registrare sempre maggiore interesse per la rinnovata e ricca offerta culturale”.

Dopo la Pasqua, Rimini si fa dunque trovare pronta al secondo banco di prova primaverile, con ottimismo da parte degli operatori. Sono molti gli albergatori che hanno già registrato il sold out in vista degli eventi sportivi e del raduno religioso di Rinnovamento nello spirito (che conta circa 6mila partecipanti al giorno dal 22 al 25 aprile) e, in generale, le prenotazioni nei circa 450 hotel aperti hanno già raggiunto il 65% dell'occupazione.

“Dopo una Pasqua eccezionale – commenta il Sindaco Jamil Sadegholvaad - Rimini si fa trovare pronta per i prossimi ponti di primavera con un calendario di convention ed eventi che costituisce un fattore decisivo di attrattività. Come sempre il meteo gioca un ruolo molto importante nella scelta della destinazione di primavera, ma il lavoro di squadra del nostro sistema turistico ci consente di garantire una continuità senza sosta del trend positivo iniziato con questo 2023 partito con numeri da record e che proseguirà per tutto questo mese beneficiando, oltre che del calendario favorevole per i ponti, anche della programmazione fieristica e congressuale”.

Fra gli eventi in programma in queste settimane anche tanta musica con il concerto gratuito di Frankie hi-nrg mc per la Festa della Liberazione e il Rimini on life e Marecchia Dream Fest per la festa dei lavoratori, mentre in ambito cinematografico dal 26 al 30 aprile si tiene a Rimini la quinta edizione de La Settima Arte Cinema e Industria.

Il calendario :

Martedì 18 aprile

Rimini, centro storico (varie sedi)

Il giro del mondo in 80 corti

Nove tappe, una al mese, alla scoperta del cinema come linguaggio universale. Ad ogni tappa viene proiettata una selezione di 10 cortometraggi, provenienti da tutto il mondo e sottotitolati in italiano. Il pubblico presente ha la possibilità di votare il corto più meritevole, per scegliere i finalisti che si sfideranno nell’ultima tappa in programma in dicembre.

Ore 21:00

Ingresso libero



Palacongressi di Rimini

Ai Week - La Settimana dell’Intelligenza Artificiale

Un nuovo evento rivolto a manager e imprenditori che vogliono utilizzare l’intelligenza artificiale all'interno dell’azienda. Sono previsti 30 workshop dedicati alle soluzioni pratiche di Intelligenza Artificiale e 15 interventi in plenaria con contenuti di grande innovazione. Fra gli speaker Seth Dobrin, presidente responsabile AI Institute e former global chief AI officer di IBM.

A pagamento su iscrizione



Convention aziendale

Da venerdì 21 a domenica 23 aprile

Palazzo dello Sport - RDS Stadium (Piazzale Pasolini 1/c - Rimini)

XII Adidas Open Italia Karate

Rimini diventa capitale del karate con il grande evento sportivo Adidas Open Italia Karate, giunto quest'anno alla XXII edizione. 1.900 gli iscritti della scorsa edizione in rappresentanza di ben 285 club e un centinaio di ufficiali di gara impegnati nelle tre giornate



Viserba di Rimini (Piazza Pascoli e Lungomare Via Dati)

Epoca di Vino

Manifestazione di auto d’epoca e degustazione di vini con animazioni, gastronomia e sfilata di auto d’epoca sul lungomare fino al porto e ritorno. Le auto rimarranno in esposizione sul Lungomare per l’intera giornata.



Palasport Flaminio e palestre varie (via Flaminia, 28 - Rimini)

15° Memorial "Claudio Papini "

Torna l'appuntamento con il Memorial "Claudio Papini", indimenticato maestro di basket, dedicato alla pallacanestro giovanile, giunto quest'anno alla 15° edizione. Le categorie in gara vanno dagli Aquilotti (nati nel 2012) agli Under 16. Le gare hanno inizio nel pomeriggio del 22 aprile fino alla mattina del 25 aprile con le finali e le premiazioni.



Da sabato 22 a martedì 25 aprile

Rimini, Parco della Serra Cento Fiori, ingressi da via Galliano, 19 e via Padre Tosi

Festival Internazionale del cibo di strada

Quattro giornate di intrattenimento con musica dal vivo, dj set, jam session, artisti di strada presentazioni di progetti sociali delle associazioni del territorio, food truck e mostra mercato.

Orario: sabato 22 aprile dalle 11 alle 23; domenica 23, lunedì 24, martedì 25 aprile dalle 11 alle 23 Ingresso libero

Martedì 25 aprile

Parco della Serra Cento Fiori (ingressi da via Galliano, 19 e via Padre Tosi - Rimini)

Festa della Liberazione con il concerto gratuito di Frankie hi-nrg mc

Il 25 aprile si festeggia dalle ore 18 con il rapper invitato dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori per riproporre i suoi grandi successi: Quelli che benpensano, Fight da faida, Pedala e tanti altri. Sul palco in mezzo al prato la musica inizia alle ore 15 con la finale del contest ChiAmaLaCittà dedicato ad artisti e band emergenti, organizzato da Risuona Rimini. Sul palco: Sean Arlotti, Sonogiove, Ironsides e Five Sides. Dopo il concerto di Frankie hi-nrg mc, DJ Muna feat. Ale Pagliarani Sax. Intorno i food truck del Festival Internazionale del cibo di strada.

Orario: 11:00 - 23:00

Ingresso gratuito



Centro Sportivo Viserba Monte (via Marconi, Viserba - Rimini)

49° Camineda straca - manifestazione podistica per la Festa della Liberazione

Manifestazione sportiva di podismo, camminata ludico motoria e corsa su strada, che torna, come da tradizione, per la festa della Liberazione. La storica manifestazione podistica del 25 aprile, in dialetto chiamata la camminata stanca, è organizzata da UISP Rimini in collaborazione con il Settore di Attività Atletica leggera e podismo UISP Rimini.

Orario: Ritrovo alle ore 8:00; Partenza alle ore 9:30

Ingresso a pagamento su iscrizione

Martedì 25 aprile

Ritrovo: Piazzale Cinema Settebello (via Roma - Rimini)

Rimininbici

Il 25 aprile torna a Rimini la pedalata ecologica per le vie della città, giunta alla 30^ edizione. L'evento è organizzato dal Dopolavoro FF.SS. e dalle Guardie Ecologiche Volontarie, in occasione della celebrazione relativa all'anniversario della Liberazione. La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti, adulti e bambini.

Orario: Raduno alle 9:00; Partenza alle 10:00

Mercoledì 26 - Domenica 30 aprile

Rimini

La Settima Arte Cinema e Industria

Cinque giorni di eventi gratuiti per conoscere, approfondire e comprendere i mestieri del cinema. La manifestazione, che ha come proponenti Confindustria Romagna, Cinema Fulgor e Università degli Studi di Bologna - Dipartimento delle Arti, in collaborazione con il Comune di Rimini, torna per il quinto anno con il suo format di successo: un programma caratterizzato da tanti appuntamenti, aperti ad un pubblico di tutte le età, con proiezioni, anteprime, masterclass, momenti formativi e la cerimonia di consegna, nella suggestiva cornice del Teatro Galli di Rimini, del premio “Cinema e Industria” assegnato da una giuria di esperti presieduta dal regista Pupi Avati. Vincitore del Premio ad honorem 2023 è il direttore della fotografia e tre volte premio Oscar Vittorio Storaro, che riceverà il riconoscimento il 29 aprile al Teatro Galli insieme agli altri premiati della V edizione della manifestazione: l’attrice, produttrice e icona del cinema internazionale Edwige Fenech e il regista e attore teatrale e cinematografico Gabriele Lavia che riceveranno il Premio Speciale alla Carriera, BIBI Film (Premio alla Produzione), Teodora (Premio alla Distribuzione), Giada Calabria (Premio alla Scenografia), Michele Braga (Premio alla Musica). Protagonista dell’Opening Night sarà lo scrittore Marco Missiroli che mercoledì 26 aprile, alle ore 21:00, al cinema Fulgor dialoga con il pubblico per racconta-re la sua passione per la settima arte.



Venerdì 28 aprile al Cinema Fulgor, è previsto anche un focus su ‘E la nave va’ di Federico Fellini a 40 anni dall’uscita nelle sale cinematografiche.Un’occasione per vivere e conoscere la magia della settima arte, confrontarsi, condividere e diffondere i valori del fare cinema e dell’industria cinematografica.