Costi energetici alle stelle, le Befane non rinunciano alle luminarie natalizie

Non rinuncia alle luminarie natalizie il centro commerciale "Le Befane" di Rimini che, nonostante i rincari dell'energia elettrica, tornerà ad addobbarsi in occasione delle festività ma allo stesso tempo con un occhio alla bolletta. "Nella stesura del budget 2022 - spiega il direttore Massimo Bobbo - avevamo previsto un importante aumento dei costi energetici, anche senza avere precise indicazioni in merito: mai però avremmo potuto immaginare, come nessun altro, i picchi che sarebbero stati raggiunti. Fin dall'apertura del centro abbiamo lavorato per ottimizzare i consumi ed evitare gli sprechi, ma in questo periodo abbiamo alzato l’asticella, cercando, allo stesso tempo, di non creare disagio a clienti ed operatori. Abbiamo quindi operato in diverse direzioni, agendo ad esempio sui settaggi dell'impianto di climatizzazione – le accensioni dell'illuminazione generale e delle temperature – che hanno consentito di ottimizzare ulteriormente le risorse, riducendo i consumi e i costi. La nostra è un'attenzione quotidiana, in attesa di eventuali sviluppi anche in ambito politico".

"In previsione del Natale, nonostante la crisi economica e i problemi geopolitici che hanno fatto salire il costo dell'energia - aggiunge Bobbo - si è valutato però che non era possibile rinunciare a vivere con gioia uno dei periodi più attesi dell’anno. Pertanto, in accordo con la Proprietà del Centro - che ci ha fornito un extra budget per la copertura economica - abbiamo deciso di dare un segno 'luminoso' alla città di Rimini e a tutto il territorio, che verrà acceso domenica 20 novembre 2022, in occasione della festa di compleanno de Le Befane Shopping Centre. Grazie a luminarie a Led a bassissimo consumo energetico, infatti, il centro commerciale risplenderà anche quest'anno di luci colorate per tutto il periodo delle feste, con il desiderio di regalare un sorriso e momenti di leggerezza a tutti i visitatori del nostro centro commerciale".