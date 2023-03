Costruire città più vivibili e a misura di bambino, San Giovanni implementa il Piedibus

Giovedì pomeriggio presso la Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo Statale di San Giovanni in Marignano è stato promosso un incontro pubblico alla presenza della Dirigente Scolastica Nadia Vandi, della Vicesindaco Michela Bertuccioli, accompagnata dal referente ufficio scolastico comunale Gilberto Ciavatta e dal Presidente di Scuolinfesta Aps Marco Morelli. Sono stati convocati i rappresentanti e gli insegnanti delle classi della Scuola Primaria e i membri del Consiglio d'Istituto. L'incontro ha avuto lo scopo di informare, approfondire e promuovere la campagna Siamo Nati per Camminare e l'adesione al Piedibus.

L’iniziativa stimola l’impegno per costruire città più vivibili e a misura di bambino e si sviluppa in piena coerenza con l’impegno del Comune di San Giovanni in Marignano a rendere più sostenibili gli spostamenti casa-scuola dal punto di vista ambientale, ma anche come occasione di socialità e sviluppo di comunità che trova la propria applicazione nel progetto. “Siamo nati per camminare” è infatti una campagna rivolta ai bambini e ai genitori delle scuola primaria a cui il Comune di San Giovanni in Marignano aderisce per promuovere la mobilità pedonale e sostenibile, soprattutto nei percorsi casa-scuola.

Il progetto, promosso dal CTR Educazione alla Sostenibilità di ARPAE, che coordina la Rete Regionale dei CEAS, e sviluppato dal Centro Antartide, giunge quest’anno all’undicesima edizione e prevede che le classi aderenti registrino nelle giornate dal 20 al 31 marzo le modalità con cui i bambini si recano a scuola, sforzandosi di lasciare a casa il più possibile l’auto. Il tema dell’edizione 2022/23 vuole sottolineare come muoversi a piedi o comunque in maniera dolce ci permette di osservare ed apprendere meglio le dinamiche della città, a coglierne meglio gli aspetti positivi, così come quelli negativi, ma anche osservare ed interagire con gli altri. Quindi a “leggere” la città seguendo l’invito contenuto nel claim “Leggiamo la città camminando”.

Per la realizzazione del progetto verrà coinvolto l’Istituto Comprensivo con la partecipazione al progetto di tutti i bambini della Scuola Primaria attraverso diverse azioni, dalla compilazione di una cartolina, per i bambini che potranno raccontare e descrivere le esperienze in relazione al tema proposto “Leggiamo la città camminando”, alla realizzazione di cartelloni da esporre durante le iniziative di fine anno scolastico, alla compilazione di un tabellone nel quale verrà censito come normalmente i bambini effettuano il percorso casa-scuola (ad es. in bici, a piedi, macchina, autobus, ecc.) e come realmente lo effettueranno quotidianamente per tutto il periodo dal 20 al 31 marzo 2023. Inoltre, grazie al supporto di Scuolinfesta aps, verrà attivato il Piedibus, che permetterà ai bambini di raggiungere la scuola a piedi a partire da punti prestabiliti.

I punti di ritrovo sono gli stessi utilizzati storicamente per il Piedibus ossia: Parco dei Tigli, Scuola dell’infanzia Pianventena (via Aldo Moro), via Bari. Verranno inoltre organizzati giochi all’aperto come la campana, i giochi con la corda o con l’elastico… con il coinvolgimento delle classi IV della scuola primaria e verrà attivato un evento per la premiazione con la consegna di giochi di strada e da tavolo legati al tema del rispetto dell’ambiente: alle 2 classi che hanno effettuato il maggior numero di “spostamenti ecologici” per andare e tornare da scuola; alle 2 classi che sono riusciranno a cambiare maggiormente verso uno “spostamento ecologico” il modo nel quale abitualmente vanno a scuola. L’accompagnamento dai punti di ritrovo del Piedibus a scuola verrà gestito dall’associazione Scuolinfesta. È possibile trasmettere alla mail scuolinfesta@gmail.com tutti i dati dei bambini e dei genitori disponibili ad accompagnare con il piedibus i bambini.