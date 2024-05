Costruite le vasche e l'edificio inizia a crescere, prosegue spedito il cantiere per la nuova piscina

Avanza spedito il cantiere per la realizzazione della nuova piscina comunale a Viserba. Durante la mattinata di giovedì (2 maggio) il sindaco Jamil Sadegholvaad e il suo staff hanno organizzato un sopralluogo per fare il punto sull’evoluzione del cantiere. I lavori stanno iniziando a dare l’idea dell’imponente della struttura, dato che si inizia a osservare lo scheletro dell’edificio che sta crescendo giorno dopo giorno e l'ampiezza delle vasche. Il primo cittadino aggiorna e spiega come “i lavori per il nuovo impianto per il nuoto a Viserba procedono spediti, in linea con il programma e con le scadenze del Pnrr”.

Ecco come saranno le vasche

Dalla visita all’interno del cantiere, spiega il sindaco “si possono già vedere le tre vasche (quella principale e le due più piccole per l'acqua fitness e l'avviamento al nuoto) e sono state quasi completate le strutture in elevazione”. Non ci vorrà più molto tempo per giungere alla costruzione del tetto. “Tra qualche settimana sarà possibile iniziare la posa della copertura in legno – spiega il primo cittadino -, uno dei tratti distintivi di questo progetto che puntiamo a completare per marzo del prossimo anno. Poco meno di dieci mesi per avere finalmente una piscina moderna, con le più elevate prestazioni energetiche e quindi sostenibile e inserita in un parco che sarà completamente riqualificato”.

Il progetto della nuova piscina

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto polifunzionale e all’avanguardia, in particolare sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità. Il nuovo polo natatorio sarà dotato di una vasca principale da 10 corsie, con dimensioni 25x25 metri e due vasche dedicate all’acqua fitness, avviamento al nuoto per ragazzi e bambini. Tutti gli spazi saranno affiancati da servizi e spogliatoi pienamente accessibili alle persone con disabilità. L’impianto sarà poi completato da funzioni complementari, come una palestra, un negozio di articoli sportivi, un punto ristoro, un deposito per le attrezzature delle associazioni sportive. A servizio del complesso sportivo saranno realizzati due parcheggi, nei lati sud-est e sud ovest del parco.