Ha costruito una famiglia unita e vinto tante sfide, nonna Tina festeggia il traguardo dei 100 anni

Grande festa alla Casa Residenza Anziani di San Giovanni, dove sono stati celebrati i 100 anni di Tina, alla presenza della vicesindaca Michela Bertuccioli, della vicepresidente Cad Raffaella Piva e di tutto il personale, nonché dei figli di Tina e di tutti i nipoti e bisnipoti, che hanno raccontato la storia della signora che per tutta la vita ha saputo affrontare eventi e prendersi cura degli altri con grande dignità. Una donna che si è sempre rimboccata le maniche riuscendo a reagire alle sfide della vita e costruendo una famiglia unita: oggi sono i figli a sostenerla e prendersi cura di lei con enorme affetto.

La festa è stata occasione per l'assessore per incontrare tutti gli ospiti della Casa Residenza e confrontarsi con Raffaella Piva sulla prosecuzione di importanti progetti e novità che presto riguarderanno la struttura e la cittadinanza. Afferma Michela Bertuccioli: "Una grande gioia celebrare questo anniversario così felice ritrovandosi nuovamente insieme e farsi raccontare storie e memorie davvero emozionanti. Grazie a tutti della presenza e dell'impegno per rendere la Casa Residenza una vera e propria casa accogliente, ricca di vite e di emozioni, un esempio di come le persone facciano sempre la differenza e possano essere un incontro positivo per gli altri".