Covid, i casi continuano ad aumentare. L'Ausl annuncia l'ampliamento degli orari al drive tamponi

In considerazione dell'andamento epidemiologico della pandemia Covid e del numero di tamponi effettuati da lunedì (4 luglio) gli orari dei drive through dell’ambito di Rimini saranno ampliati. Lo comunica attraverso una nota l'Ausl Romagna. Drive through Ospedale di Rimini (rampa ex Pronto Soccorso): da lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 18,30, sabato domenica e festivi dalle ore 8,15 alle ore 13,30. Il drive di San Giovanni in Marignano: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.