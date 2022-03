"Covid, come gestirlo": online un opuscolo in lingua ucraina

Il progetto Icare ha predisposto un opuscolo rivolto ai profughi ucraini e dedicato alle buone pratiche e comportamenti per prevenire la diffusione del Covid. Il progetto europeo è promosso dalla Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con la Regione Lazio, Sicilia e Toscana e cofinanziato dalladirezione generale Integration and Community Care for Asylum and Refugees in Emergency, con l'obiettivo di migliorare la fase di accesso ai servizi sanitari territoriali per i titolari o richiedenti di protezione internazionale e casi speciali. Ecco il link da dove potrete scaricare l’opuscolo: https://www.auslromagna.it/notizie/comunicati/item/4128-on-line-l-opuscolo-in-lingua-ucraina-covid-come-gestirlo-realizzato-nell-ambito-del-progetto-europeo-icare

