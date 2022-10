Covid, la curva dei contagi torna a salire e lieve incremento dei ricoveri. La quarta dose non ingrana

L’Ausl Romagna fa il punto sull’andamento del Covid relativo alla settimana 3-9 ottobre. Tornano a crescere sia i contagi sia i ricoveri ospedalieri. Sul territorio romagnolo sono stati eseguiti 20.176 tamponi (molecolari e antigenici) registrando 7.045 nuovi casi positivi (34.9%). Si registra un incremento delle nuove positività in termini assoluti (+1.503) e percentuali. Per quanto riguarda la Provincia di Rimini i nuovi positivi sono stati 1.643 rispetto ai 1.390 della settimana precedente.

Si registra un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da Covid in aumento rispetto alla settimana precedente ed in totale sono ricoverati 159 pazienti, tra questi 3 ricoverati in terapia intensiva. I monitoraggi delle settimane precedenti: 26 settembre 73 ricoverati, 4 ottobre 117 ricoverati.

Complessivamente sono stati sospesi 131 operatori tra dipendenti e convenzionati in tutta l'azienda USL della Romagna. La percentuale dei sospesi sul totale degli operatori con obbligo vaccinale è inferiore al 1% in tutti gli ambiti territoriali e non si apprezzano sostanziali differenze tra Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna. Nel dettaglio di Rimini sono sospesi 41 operatori (3 di dirigenza, 38 di comparto) più 2 convenzionati.

In continuo aumento il numero dei soggetti vaccinati nei centri vaccinali aziendali (al 10 ottobre 907.388 con prima dose, 872.382 con seconda dose, 615.189 con terza dose e 75.602 con quarta dose la cui somministrazione è iniziata il 1 marzo, a cui vanno aggiunte 114.779 dosi somministrate dai MMG.).

Il trend nel riminese riguardo alla quarta dose resta tuttavia il più basso di tutta la Romagna. Con i seguenti dati: fascia 60-79 anni 7.954 vaccinati su 47.767 pari al 16,7%; fascia Over 80 7.981 vaccinati su 20.673 pari al 38,6%.