Covid e crisi economica, Lisi: "Dal Comune sostegno affitti e sgravi rette, ma non basta"

"Anche a Rimini il Covid sta lasciando un segno". E contro la pandemia occorre affinare le politiche di welfare e di solidarietaà. La vicesindaco Gloria Lisi ripercorre l'impegno fin qui messo in campo dal Comune per reagire di fronte a "un'economia e un mercato del lavoro in stallo che stanno facendo esplodere situazioni che finora avevano retto il contraccolpo". A subire maggiormente il peso della pandemia, entra più nel dettaglio, sono le famiglie monoreddito, molte delle quali con figli minori, oltre a tante persone sole. I Servizi sociali del Comune mettono in campo diverse iniziative a partire dai contributi per affitto e bollette. Tuttavia "preoccupa la situazione degli sfratti, oggi congelati dal legislatore fino al 30 giugno, ma che dopo quel termine rischia di mettere ancora più in difficoltà decine di famiglie".

Ci sono poi sostegni come la solidarietà alimentare e gli sgravi sulle rette dei servizi. Si tratta, sottolinea Lisi, di "interventi indispensabili, ma da soli non bastano" perché la pandemia "ha messo a nudo le debolezze originali della nostra società". Così "l'atteggiamento dogmatico verso un certo tipo di modello economico" incentrato su "crescita infinita, austerità nelle politiche di bilancio, patto di stabilità europeo e un mercato del lavoro disintegrato nel sistema delle garanzie e dei diritti", ha fatto crescere le disuguaglianze. "Ormai è un dato lampante- conclude la vicesindaco- è un problema che dobbiamo porci pena la gestione sempre più difficile delle politiche di welfare e di solidarietà". (Agenzia Dire)