Covid e scuola: pronto il nuovo drive through per i tamponi

Una classe delle superiori ancora in Dad quattordici giorno dopo la confermata positività al Coronavirus di uno studente e nelle stesse ore alla scuola elementare Toti si registra uno scambio di classi tra quella che doveva stare in quarantena ed è andata a scuola e quella che si è ritrovata in classe quando invece doveva rimanere a casa. Una situazione delicata e che sta mettendo sull'attenti anche l'amministrazione comunale: potenziamento del coordinamento pedagogico e arrivo durante le prossime ore di un nuovo drive through per i tamponi molecolari. Sono questi gli ultimi provvedimenti.

La vicesindaca di Rimini Chiara Bellini ha tenuto un confronto con Franco Borgognoni, capo dell’unità operativa di igiene e sanità pubblica di Rimini: “Sulla scuola Toti si è trattato di un errore umano che non dovrebbe capitare ma che purtroppo può capitare, l'Ausl sta invece faticando a seguire la macchina per via della richiesta di effettuare il doppio tampone prima del rientro a scuola e l'impegno come amministrazione è quello di proseguire nella task force del coordinamento pedagogico per dare un supporto concreto all'Ausl. Attivi al sabato e anche alla domenica, c'è un affiancamento per migliorare e favorire le comunicazione tra istituti scolastici e famiglie”.

Nel frattempo a Rimini è in arrivo un nuovo drive through per i tamponi molecolari. E' quasi ultimato nell’area del Toys di Rimini, dove è già attivo l’hub vaccinale. E sarà messo in funzione a partire dalla giornata di domani (14 dicembre). L'obiettivo è quello di andare ad aggiungere una nuova postazione a seguito delle numerose code che si sono formate durante gli scorsi giorni, come spiegato dalle testimonianze di alcuni genitori con i figli a casa da scuola in attesa degli esiti.