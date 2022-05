Covid, la delegazione del generale Petroni all'ospedale. Verifica alle terapie intensive "rinforzate"

Prosegue in Emilia Romagna la visita della delegazione dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, diretta dal 30 marzo dal generale Tommaso Petroni. Mercoledì (18 maggio) la delegazione, composta da cinque ufficiali dell’Esercito, si è recata all'Ospedale Infermi di Rimini per fare il punto sugli investimenti dell'Ausl Romagna a completamento dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera per emergenza Covid-19 previsti dal decreto legge 34/2020, relativamente alle terapie intensive, semi-intensive e Pronti Soccorso di 8 ospedali, per un totale di 18 interventi, del valore di circa 30 milioni di euro su tutta la Romagna. Il monitoraggio ha confermato piena aderenza alla rimodulazione effettuata. Accompagnata dalla direzione aziendale, la delegazione ha visitato il Pronto Soccorso e l'Unità di Ccovid intensive care, collocato al 4° piano del Dea. Adeguamento di spazi, nuovi posti letto strumentazioni è un tema affrontato nel corso della pandemia, ma con investimenti che resteranno anche per il futuro in caso di necessità.