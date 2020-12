Covid, il virus continua a seminare dolore: altre sette vittime. Nuovi contagi: l'indice Rt scende a 0,81

Il covid-19 continua a seminare dolore. Sono infatti sette le vittime in provncia, alcune delle quali comunicate venerdì ma di alcuni giorni fa: si tratta comunque di 5 pazienti residenti a Rimini di cui tre di sesso femminile di 78, 85 e 96 anni e 2 di sesso maschile di 69 e 70 anni; un paziente residente a Bellaria di sesso femminile di 69 anni e 1 residente a Cattolica di sesso femminile di 93 anni. Sono invece 86 i nuovi contagiati: si tratta di 44 pazienti di sesso maschile e 42 pazienti di sesso femminile; 36 sintomatici e 50 asintomatici. E nel dettaglio 36 per sintomi; 36 per contact tracing, la maggior parte famigliari e già in isolamento al momento della diagnosi; 1 per rientro dall'estero (Albania); 1 per test volontario; 6 per test di categoria, 2 per test legati a ricovero; per 4 la pratica non è stata completata. Si possono stimare in circa 170 le guarigioni.

In Emilia Romagna

In Emilia-Romagna si sono registrati 1.211 in più rispetto a giovedì, su un totale di 17.459 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti scende al 6,9%, dal 8,2% di giovedì. Prosegue la discesa dell’indice Rt regionale, che misura la trasmissibilità del contagio: il nuovo dato settimanale è di 0,81, rispetto allo 0,99 della scorsa settimana.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 695 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 206 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 407 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di venerdì è 45,7 anni.

Sui 695 asintomatici, 333 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 61 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 8 con gli screening sierologici, 9 tramite i test pre-ricovero. Per 284 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 361 nuovi casi, Reggio Emilia (198), Modena (112), Ferrara (101), Piacenza (92), Ravenna (88), Rimini (86), Parma (77) e nell’iimolese 61.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.811 in più rispetto a giovedì e raggiungono quota 70.508. Continua a diminuire il numero dei casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 64.055 (-661 rispetto a giovedì). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 61.012 (-630), il 95,2% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 61 nuovi decessi: 4 in provincia di Piacenza (due uomini di 89 e 75 anni e due donne di 85 e 89); 2 in quella di Parma (due donne di 78 e 85 anni); 5 in quella di Reggio Emilia (tutti uomini di 62, 83, 85, 90 e 70 anni); 9 in quella di Modena (5 uomini di 72, 77, 60, 69, 92 anni e 4 donne di 97,62,92,66 anni); in provincia di Bologna sono 13 (di cui 5 uomini di 86, 78, 63, 86 e 96 anni e 8 donne di 82, 94, 79, 94, 82, 94, 83). Nel Ferrarese ci sono stati 7 decessi (di cui 4 uomini di 93, 90, 88 e 79 e 3 donne di 93, 77 e 85 anni); 12 in provincia Ravenna (di cui 3 uomini di 96,87,92 anni e 9 donne di 85, 89, 95, 93, 92,79,85, 86,70 anni); mentre in provincia di Rimini sono 7 (due uomini di 69 e 70 anni e 5 donne di 96, 85, 93, 78 e 69). In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 6.447.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 231 (+2 rispetto a giovedì), 2.812 quelli negli altri reparti Covid (-33). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 16 a Piacenza (+3), 17 a Parma (-1), 26 a Reggio Emilia (-1), 51 a Modena (-2), 56 a Bologna (+5), 8 a Imola (numero invariato rispetto a ieri), 18 a Ferrara (invariato),14 a Ravenna (invariato), 4 a Forlì (-1), 2 a Cesena (invariato) e 19 a Rimini (-1).