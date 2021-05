Covid, in regione da giugno via ai vaccini nelle aziende: cinquemila al giorno

A inizio giugno in Emilia-Romagna è pronta a partire la campagna vaccinale nelle aziende. Con l'obiettivo di fare 5.000 somministrazioni al giorno. Lo spiega l'assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano, rispondendo mercoledì in Assemblea legislativa all'interrogazione della consigliera della lista Bonaccini, Stefania Bondavalli. Proprio mercoledì sono stati inviati gli indirizzi operativi per le vaccinazioni in azienda alle Ausl dell'Emilia-Romagna, alle associazioni datoriali e ai sindacati. Le linee di indirizzo contengono indicazioni sulle modalità di somministrazione, le sedi vaccinali e la formazione del personale. A livello locale, spiega Calvano, "si considera compatibile l'erogazione di 500 vaccinazioni al giorno. Il target può essere ridotto a non meno di 300 in relazione a particolari condizioni", come caratteristiche geografiche o il numero di lavoratori. Insieme alle dosi, ai punti vaccinali sarà fornito anche il sistema informativo (gratuitamente) per la registrazione delle singole dosi somministrate.

La campagna vaccinale nelle aziende, spiega dunque Calvano, "potrà essere avviata a inizio giugno", anche se al momento si attendono ancora "le indicazioni delle priorità che saranno contenute in un documento nazionale in corso di predisposizione". Aziende, associazioni e strutture private potranno avanzare la propria candidatura per costituire punti vaccinali ulteriori, afferma ancora l'assessore, "puntando a coprire tutte le province della regione. Sulla base dei vaccini oggi disponibili si prevede di destinarne al mondo del lavoro 5.000 al giorno, implementandoli sulla base delle maggiori consegne". Secondo Bondavalli, "il contributo da parte delle imprese è prezioso e sarà determinante per il raggiungimento degli obiettivi" della campagna vaccinale. (fonte Dire)