Covid, l'ingegnere Ravaglioli (Lega) si vaccina a Mosca: la dose di Sputnik

L'ingegnere riminese Alessandro Ravaglioli, da sempre impegnato in politica, prima in Forza Italia ed ora nella Lega, racconta sulla sua pagina social la situazione in Russia e come funzionano i vaccini. Ravaglioli, che da tempo ha impegni lavorativi in Russia, oltre ad essere sposato con una donna russa, spesso si trova per motivi professionali e personali a Mosca, dove è tornato in questi giorni e ha colto l'occasione per vaccinarsi con lo Sputnik, lo stesso siero che viene usato a San Marino.

Come raccontato da Ravaglioni non è complicato, basta presentarsi in una clinica privata e il vaccino, per un non residente, costa 26 euro. Ravaglioli ha già ricevuto la prima dose e fra tre settimane riceverà anche la seconda dose. Inoltre, il riminese mostra poi in un video come è al momento la situazione in Russia, dove non ci sono le strette restrizioni come in Italia e fa vedere come all'interno dei magazzini Gum, l'imponente palazzo che occupa il lato della Piazza Rossa di fronte al Cremlino, bar e i ristoranti siano aperti e le persone girino anche senza mascherina.