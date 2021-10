Covid nelle scuole: 8 classi in quarantena nelle ultime settimane

Sono 8 la classi attualmente in quarantena nel territorio di Rimini e provincia. Emerge dal bilancio settimanale dell'Ausl Romagna che fornisce i dati relativi alla pandemia e ai suoi effetti. In particolare nel territorio riminese si contano 3 classi in quarantena nelle scuole materne, 2 nelle scuole elementari, due nelle scuole superiori e una in un asilo nido.

Il controllo del focolai ntra i piccolissimi dell'asilo nido è avvenuto mediante 125 tamponi, che hanno portato a scoprire 3 positivi. Nelle scuole materne le verifiche anti-contagio hanno 182 tamponi, con la scoperta di 4 contagiati nei focolai. Nelle elementari sono state sottoposte a tampone 184 persone, con altri 4 casi positivi, Alle medie le verifiche hanno portato a 109 tamponi di cui 3 positivi e infine alle superiori 348 tamponi hanno permesso di identificare 9 positivi.