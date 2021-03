Covid, Paesani (Mio) a Bonaccini: "Fateci comprare i vaccini e salviamo il salvabile"

"Acquistiamoli in qualsiasi parte del mondo". E manda a dire a Gnassi: "L'interesse della comunità che hai l'onore di rappresentare, è quello di una rapida ripartenza. Non altro"

Fateci "usare gli ultimi fondi rimasti per acquistare i vaccini, a prezzo di mercato e poi si restituisca agli italiani un immediato ritorno alla vita". È la proposta che lancia il rappresentante dell'Emilia-Romagna di Mio, Movimento imprese ospitalità, Lucio Paesani, che tra l'altro ha deciso di scendere in campo e candidarsi per le amministrative a Rimini.

Giovedì mattina, spiega, proporrà al presidente nazionale dell'associazione che raccoglie operatori di Ho.re.ca., ospitalità e turismo Paolo Bianchini di sottoscrivere una lettera indirizzata al governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e al sindaco Andrea Gnassi. "Semplice" il ragionamento: gli imprenditori possono dare una mano a risolvere il problema dell'approvvigionamento di vaccini. Si tratta infatti di un "problema di mercato". Se un bene è molto richiesto il suo prezzo aumenta ma "non è vero che non ci sono i vaccini". A Rimini, prosegue, "risiedono migliaia di frontalieri, per cui diviene insostenibile una vaccinazione a due velocità, figlia tra l'altro oltre che dell'incapacità di un accordo che l'Italia ha tradito per egoismo, abbandonando la Repubblica di San Marino".

Ecco dunque la proposta da "noi che siamo moderati cui hanno tolto pazienza e sentimenti, si permetta a noi, di usare gli ultimi fondi rimasti, per acquistare i vaccini". Dica Bonaccini come fare, conclude Paesani: "Acquistiamoli in Russia, a Cuba, o in qualsiasi parte del mondo. Ma salviamo il salvabile, e facciamolo subito". Si tratta di una proposta ragionevole", manda a dire a Gnassi: "L'interesse della comunità che hai l'onore di rappresentare, è quello di una rapida ripartenza. Non altro". (Agenzia Dire)