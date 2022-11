Covid verso regole più blande. Gli asintomatici potranno lasciare l’isolamento dopo cinque giorni

Possibili significative novità in chiave Covid, in caso di positività. "Stiamo lavorando per far sì che gli asintomatici possano ritornare alle loro attività dopo cinque giorni di isolamento. Su questo presenteremo a breve una modifica alla norma in vigore”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo ad una domanda dei giornalisti su un eventuale cambio delle regole sul Covid.

"Le regole diventeranno più blande, gli asintomatici potranno uscire dopo 5 giorni di isolamento, eventualmente eliminando anche il tampone negativo finale". Dal giorno del suo insediamento Schillaci ha manifestato l'intenzione di semplificare le regole della quarantena: "Siamo in una fase diversa della malattia da Covid-19, che oggi non è quella che abbiamo visto tre anni fa. Manteniamo alta l’attenzione, ma siamo fiduciosi che si possa uscire e pensiamo che sia importante ora pensare ai tanti problemi rimasti indietro con la pandemia, dalle liste d’attesa agli screening oncologici".

