Covid, nel Riminese 14 decessi nella settimana 25-31 luglio. E' il peggior dato degli ultimi tre mesi

L’Ausl Romagna ha diramato il nuovo bollettino Covid riferito all’andamento dell’epidemia nella settimana dal 25 al 31 luglio. Ciò che balza all’occhio, per quanto riguarda la Provincia di Rimini, è il dato dei decessi registrati nell’arco degli ultimi sette giorni, che sale a 14 casi. Nella settimana dal 18 al 24 luglio i decessi erano stati 13. Il dato dell’ultima settimana è però il peggiore a Rimini negli ultimi tre mesi.

Questa settimana, a livello di Ausl Romagna, sono stati eseguiti 28.653 tamponi (molecolari e antigenici) registrando 7.885 nuovi casi positivi (27.5%). Questa settimana si registra una diminuzione delle nuove positività, sia in termini assoluti (-3.776) che percentuali. Per quanto riguarda Rimini nell’ultima settimana i nuovi casi sono stati 2.182.

Si registra un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da Covid tuttavia in diminuzione rispetto alla scorsa settimana ed in totale sono ricoverati 244 pazienti, tra questi 6 sono ricoverati in terapia intensiva.

Complessivamente sono stati sospesi 115 operatori tra dipendenti e convenzionati in tutta l'azienda Usl della Romagna. La percentuale dei sospesi sul totale degli operatori con obbligo vaccinale è inferiore al 1% in tutti gli ambiti territoriali e non si apprezzano sostanziali differenze tra Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna. Nel dettaglio a Rimini: sospesi 33 dipendenti (3 dirigenti, 30 comparto) e due convenzionati.

In continuo aumento il numero dei soggetti vaccinati nei centri vaccinali aziendali (al 1 agosto 906.438 con prima dose, 871.220 con seconda dose, 609.166 con terza dose e 48.519 con quarta dose la cui somministrazione è iniziata il 1 marzo, a cui vanno aggiunte 111.863 dosi somministrate dai Mmg).