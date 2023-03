Il supermercato rende onore a medici e infermieri. "Siete stati degli eroi, vi regaliamo la spesa"

Una spesa da 30 euro per ogni dipendente della sanità pubblica riminese, in totale più di 80 mila euro da suddividere in parti uguali fra circa 2.700 lavoratori, senza distinzioni tra personale medico, infermieristico, amministrativo e tecnico. È questo il riconoscimento concreto che i soci del Conad City Pintor di Rimini hanno voluto destinare al mondo che ruota attorno all’ospedale “Infermi”, per l’impegno straordinario dimostrato nel combattere la pandemia. Nel concreto la donazione verrà erogata sotto forma di carte prepagate Conad, una per ogni dipendente riminese dell’Ausl Romagna, spendibili nel supermercato di via Giaime Pintor 7/a.

"Il nostro negozio — dice Alessandro Dall’Acqua, socio del Conad City Pintor di Rimini — si trova a poche decine di metri in linea d’aria dall’ospedale e abbiamo potuto vedere da vicino, ogni giorno per oltre due anni, qual è stato il livello di coraggio, professionalità e competenza con cui il personale ha affrontato l’emergenza pandemica. Abbiamo quindi deciso di compiere un gesto concreto, che da un lato è un segno di riconoscenza concreta nei confronti delle persone che sono state in prima fila, dall’altro è la presa d’atto dell’importanza di una sanità pubblica forte e strutturata come quella che abbiamo a Rimini e in Romagna".

"Ringrazio Alessandro Dall’Acqua e tutti i soci del Conad City Pintor, a nome dei team che abitano l’ospedale - dichiara la dottoressa Francesca Raggi, direttrice sanitaria dell’ospedale di Rimini -. Sapere che qualcuno ci pensa e riconosce il valore del nostro impegno quotidiano, nutre non solo la pancia ma anche il cuore. L’attenzione e la sensibilità di Conad in generale verso le comunità e in particolare verso il nostro ospedale ci inorgoglisce e responsabilizza ancora di più nello svolgimento del nostro lavoro. Ancora grazie a tutti per tutto".

"Un plauso da parte di tutta la cooperativa all’iniziativa di questi soci - aggiunge l’amministratore delegato di Cia Conad, Luca Panzavolta -. Dimostra ancora una volta in modo concreto che Conad si sente parte integrante di questo territorio e vuole contribuire nei fatti al suo sviluppo".