Covid tra gli Under 18, in due sole settimane i casi si sono più che dimezzati

In Provincia di Rimini si attenua la curva dei contagi tra gli Under 18. Il dato è più che dimezzato. Nella settimana 31 gennaio-6 febbraio si sono registrati tra i giovani 1.518 nuovi casi, rispetto ai 3.229 della settimana 17-23 gennaio. E’ presto per parlare di un ritorno alla normalità. Ma la situazione contagi nelle scuole del riminese è in netto miglioramento. E’ quanto emerge dal bollettino settimanale Covid diramato dall’Ausl Romagna.

Rispetto a soli 15 giorni fa, il numero delle classi in quarantena si è più che dimezzato. E ora il calcolo sarà destinato a scendere, vista l’introduzione delle nuove regole in fatto di gestione della quarantena nelle scuole che rivoluziona tutta la tematica.

Nella settimana che va dal 31 gennaio al 6 febbraio (la scorsa), complessivamente le classi in quarantena nella Provincia di Rimini erano scese a 186, rispetto alle 496 della settimana 17-23 gennaio. Nel dettaglio erano rimaste: 19 classi 0-3, 41 classi 3-6 anni, 79 alla Primaria, 42 alla Seconda di Primo grado, 57 alla secondaria di Secondo grado.

Anche il numero di casi è in netta decrescita, sono anche qui più che dimezzati. I nuovi casi per fascia d’età (e tra parentesi quelli riferiti alla settimana 17-23 gennaio): 0-3 anni 117 (270), 3-5 anni 216 (418), 6-10 anni 564 (1048), 11-13 anni 284 (669), 14-18 anni 337 (824). Totale nuovi casi tra i minori: 1.518. Totali casi tra i minori nella settimana 17-23 gennaio: 3.229.