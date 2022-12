Covid e vaccini, sulla quarta dose Rimini fanalino di coda in Romagna. Vaccinati 25 mila Over 60

Rimini resta fanalino di coda in Romagna per la somministrazione della quarta dose di vaccino contro il Covid tra le persone Over 60. Nel dettaglio sono 10.668 i riminesi vaccinati con quarta dose oltre gli 80 anni d’età, mentre nella fascia 60-79 anni poco più di 15 mila, pari al 29,8% degli interessati.

Questo quanto emerge dall'andamento della campagna vaccinale contro il virus, aggiornato al 12 dicembre. In Romagna gli ultraottantenni che hanno ricevuto la quarta dose sono 47.132, il 59,4% del totale: guida il Ravennate con il 65,4% (19.780 su 30.248), seguono il Forlivese con il 60,6% (8.449 su 13.943), il Cesenate con il 58,9% (8.215 su 13.941) e il Riminese con il 50,4% (10.668 su 21.219).

Nella fascia tra i 60 e i 79 anni si è vaccinato con la quarta dose il 36,5% degli aventi diritto, cioè 65.876 romagnoli su 180.428 persone. Anche in questo caso in testa c'è il Ravennate con il 41,7% (27.456 su 65.579), poi il Forlivese con il 37,4% (11.558 su 30.907), poi il Cesenate con il 35,6% (11.825 su 33.206) e il Riminese con il 29,8% (15.137 su 50.736). Al 9 dicembre, a livello aziendale, l’adesione alla quarta dose di coloro invitati a vaccinarsi perché vulnerabili e over60, è pari al 56,7%, mentre per i vulnerabili under60 l’adesione è del 22,7%.