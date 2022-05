Hanno creato un marchio di abbigliamento durante la pandemia, lo store festeggia un anno di vita

Visita mercoledì (18 maggio) della sindaca Franca Foronchi all'Independent Store Cattolica di via Dante, 27. La prima cittadina è stata invitata dai titolari, Marco Zanotti e Luigi Filippetti, nell'occasione della ricorrenza del primo anno di apertura. Un momento di festa con tanto di brindisi e torta. "Ho scoperto una bella realtà imprenditoriale - ha commentato la Sindaca - portata avanti da giovani che hanno deciso di investire in un momento particolare, segnato dalla pandemia, e che stanno portando avanti con coraggio. La loro è una attività aperta tutto l'anno ed anche questo va a beneficio della via Dante, dandole vitalità anche durante il periodo invernale. A loro faccio i miei auguri di un proficuo lavoro".

Entrambi con precedenti esperienze imprenditoriali alle spalle, lo scorso anno Marco e Luigi hanno deciso di dar vita al nuovo concept store di Cattolica. Un'attività, unica nel suo genere, che si sviluppa su due piani. Al piano superiore trova spazio l'area tattoo ed estetica. Al piano terra, invece, vi si trova l'abbigliamento "Independent Wear" e varie marche di Sneakers in edizione limitata. "Ci rivolgiamo principalmente ai ragazzi - spiegano i titolari - grazie ad un marchio di abbigliamento creato da noi. Anche le persone che collaborano e lavorano con il nostro team sono tutte giovani. E' stato per noi un piacere incontrare la sindaca e farle conoscere questa nostra realtà".