La creatività delle nuove generazioni al servizio dell'inclusione, 200 alunni in festa al centro commerciale

La creatività delle nuove generazioni al servizio dell'inclusione, uno dei valori fondamentali per costruire il mondo di domani. Alle Befane Shopping Centre di Rimini è andato in scena l'ultimo 'atto' del progetto 'I guardiani del futuro', promosso dalla direzione del Centro commerciale in collaborazione con Giffoni Innovation Hub, per diffondere e sensibilizzare valori importanti come l'inclusione, per il superamento di ogni differenza e di diffidenza nei confronti dell'altro.

Duecento bambini e bambine delle scuole primarie Rodari e Villaggio 1 Maggio di Rimini si sono ritrovati così alle Befane per partecipare all'evento finale della manifestazione che ha visto la presenza di alunni, maestre e maestri di quarta e quinta elementare, degli esperti di storytelling che hanno condotto i laboratori nelle scuole. Un'autentica 'festa' vissuta dai piccoli protagonisti con gioia e soddisfazione per il percorso portato a compimento.

All'inizio dell'evento Francesca Mattei, assessora alle Politiche per i giovani, ha portato i saluti del Comune di Rimini, accompagnata da Massimo Bobbo, direttore Le Befane Shopping Centre.

Il progetto

Il progetto di sensibilizzazione si è svolto in due tappe: la prima il 23 e 24 gennaio scorso, quando i formatori esperti di storytelling hanno coinvolto gli alunni delle quinte elementari delle Rodari e del Villaggio 1 Maggio in una lezione-laboratorio dedicata all'Agenda 2030, mettendo al centro in particolare la sostenibilità declinata sui temi dell'inclusione intesa come genere ed etnia. Gli alunni, divisi in gruppi, hanno avuto come obiettivo quello di inventare un racconto che trattasse proprio di inclusione.

Tutti i protagonisti di questa esperienza hanno avuto la possibilità di leggere, in una sala gremita del Cinema Multiplex Giometti, i propri racconti, di presentarsi e di esprimere il valore che ciascuno di loro attribuisce all'inclusione. Infine è stato proiettato lo spot 'I guardiani del futuro', realizzato Giffoni Innovation HUB montando le riprese dei laboratori e le interviste fatte agli stessi alunni.