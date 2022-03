Cresce l'appovviggionamento nelle Case dell'acqua di Coriano che punta a nuovi impianti

Sono due le Case dell’Acqua presenti sul territorio del comune di Coriano. Una si trova nel capoluogo, in centro, e l’altra a Ospedaletto. Entrambe, nel corso del 2021, hanno visto crescere l’erogazione di acqua rispetto al 2020. Nel dettaglio, per quella di Ospedaletto si è passati da quasi 204 mila litri nel 2020 a 213 mila litri nel 2021. A Coriano, invece, l'aumento è stato meno evidente seppur significativo passando da 137 mila a 140 mila litri. Si ricorda che l'acqua erogata è sottoposta periodicamente a controlli microbiologici e chimico-fisici. Gli impianti sono dotati di un sistema ad ozono che sanifica la parte finale dell'erogatore ad intervalli regolari e dopo ogni erogazione. “E' intenzione dell'Amministrazione comunale – dice l’assessore Anna Pazzaglia - installare in futuro ulteriori Case dell'acqua a S. Andrea in Besanigo e Cerasolo, in quanto ci permetteranno di ridurre ulteriormente i consumi di plastica, evitando di produrre rifiuti e CO2, a favore dell'ambiente e del risparmio delle famiglie”.