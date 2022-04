Crescono i "sì" per la donazione di organi, sono 6.500 i riminesi che hanno dato il consenso nel 2021

Sono 6.508 i riminesi che hanno dato il loro consenso alla donazione di organi nel 2021. La provincia si piazza così al 64° posto in Italia, come riporta l'indice del dono, un'analisi statistica su scala nazionale condotta dal Centro nazionale trapianti. Comitato che, in vista di domenica 24 aprile, Giornata nazionale della donazione e del trapianto, ha realizzato un rapporto sulle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2021 nelle anagrafi dei 6.845 Comuni italiani in cui è operativo il servizio. Una classifica per osservare il livello di generosità delle cittadine e dei cittadini dei diversi territori al momento del rilascio della nuova carta di identità.

La provincia di Rimini, con il suo indice del dono medio del 59% si piazza al centro della graduatoria, subito dopo Roma e prima di Lodi, in linea, in termini percentuali, alla media nazionale. Di questo 59%, circa il 67% sono le persone che hanno risposto "sì" alla domanda su un'eventuale donazione, mentre il 32,8% ha detto di "no". Gli astenuti sono il 41,4%. Per quando riguarda Rimini, nel corso del 2021, sono state registrate 6.508 dichiarazione di volontà, in netto incremento rispetto ai 3.900 assensi del 2020. "Una crescita importante - commentano da Palazzo Garampi - specchio, in termini numerici, di una più diffusa sensibilità sull'argomento". Si tratta, spiega l'assessore ai Servizi civici Francesco Bragagni, di "un servizio fondamentale grazie al quale, attraverso un semplice gesto di gratuità, possiamo davvero salvare la vita a una persona e dare speranza a una famiglia". (fonte/Dire)