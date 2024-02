Crescono gli stranieri che vogliono acquistare casa nel Riminese, in testa americani e inglesi

Se gli americani sono al primo e i tedeschi al quarto posto tra gli acquirenti stranieri a essere interessati all’acquisto degli immobili dell’Emilia Romagna, in questo 2023 si è verificato un picco di richieste importante da parte di stranieri che hanno cercato immobili mentre erano in Italia (+13,33% rispetto al 2022) di inglesi (+11,39%), di svizzeri (+70,59%) e di belgi (12,5%). Questo secondo il report sui dati del mercato immobiliare 2023 di Gate-away.com, il portale immobiliare esclusivamente dedicato agli stranieri che vogliono comprare casa in Italia.

“Complessivamente - commenta Simone Rossi, cofondatore della web company - l'Emilia-Romagna offre una combinazione irresistibile di cultura, gastronomia, stile di vita e opportunità di investimento che rendono la regione una scelta ideale per gli acquirenti esteri in cerca di una casa in Italia”. Nonostante l'alluvione che ha colpito la regione qualche mese fa, c'è una luce di speranza che illumina il settore immobiliare soprattutto della provincia di Forlì-Cesena le cui richieste sono cresciute del +147,06% rispetto al 2022.

Le nazionalità di chi cerca casa

Gli americani sono al primo posto con il 22,24% sul totale delle richieste, seguono Italia (ricerche di case di stranieri mentre si trovano nel nostro Paese) 14,27%, Regno Unito 12,31% (con +11,39%), Germania 11,61% e Svizzera 4,06%. Tra le province Bologna guadagna la prima posizione con un 22,38% sul totale. Seguono Ferrara (18,6% sul totale), Forlì Cesena (11,75%), Piacenza (10,07%), Rimini (10,07%), Modena (8,11%), Ravenna (/,97%), Parma (6,99%), Reggio Emilia (4,06%).Il picco rispetto al 2022 è stato registrato da Forlì-Cesena (+147,06%) e Rimini (+20%).

“Il futuro del mercato immobiliare di Forlì-Cesena e Rimini - continua Rossi - appare luminoso. La domanda da parte degli acquirenti stranieri è un segnale incoraggiante della forza e del potenziale delle due province”. In crescita il gradimento verso i comuni dell’Emilia Romagna. Gli stranieri cercano maggiormente case a Brisighella ma sono Bologna (+100%), Sasso Marconi (+1450%), Predappio (+2800%) e Riva del Po (+460%) che hanno registrato un boom di gradimento rispetto al 2022.

Il tipo di abitazione ricercata

Le preferenze delle richieste maggiori sono per la categoria Casa (87,27% del totale). Gli stranieri cercano immobili completamente ristrutturati (60%), di una grandezza oltre 120 mq (85,87%) e almeno 4 stanze (19,3%). Con giardino (78,46%) e terreno (48,11%) e piscina (8,67%). Si segnala una forte crescita di richieste per appartamenti storici (+ 307%).

Fasce di prezzo

Il 35,66% sul totale si attesta su un valore fino a 100 mila euro, il 24,76% da 100 a 250 mila, il 22,94% fino 500 mila, il 10,63% oltre 1 milione di euro. Il 6,01% da 500 a 1 milione. Il valore medio degli immobili ricercati è di 487.142 mila euro.