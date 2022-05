Dopo la pandemia i cinema hanno fame di ripartenza, spettacoli gratuiti per coinvolgere i giovani

Prosegue il 21 e il 28 maggio "Insieme al Cinema", un evento all’insegna della settima arte e della socialità organizzato dagli assessorati alla Cultura e alla Protezione sociale del Comune di Rimini in sinergia con il Centro per le Famiglie e tre esercenti cinematografici del territorio, al fine di far tornare i bambini e le famiglie a rivivere la magia del grande schermo dopo due anni di pandemia. Il primo appuntamento si è tenuto il 14 maggio al Cinema Tiberio, dove è stato proiettato il film del regista francese Gilles de Maistre Il Lupo e il Leone.

Le prossime due iniziative, invece, sono in programma al Cinema Multiplex Le Befane (21 maggio) e al Cinema Fulgor (28 maggio), alle ore 15. La pellicola selezionata è "La scuola degli animali magici", un film d’avventura adatto sia ai bimbi che agli adulti diretto da Gregor Schnitzler con la collaborazione del direttore dell’animazione Tomer Eshed. La storia, uscita nelle sale d’Italia nel 2022, racconta di una scuola insolita, la Winternstein School, dove ad ogni bambino viene affidato un animale da compagnia magico.

Il film verrà trasmesso in lingua italiana con i sottotitoli in ucraino, in modo da permettere la visione anche ai piccoli ucraini e alle loro famiglie. L’ingresso è libero. “Insieme al Cinema è un’iniziativa volta a tenere accesa la passione per la settima arte e a promuovere la partecipazione dei più giovani alla vita culturale della città attraverso il ritorno nelle sale, che, come sappiamo, rappresentano un’importante occasione di socializzazione e condivisione - spiegano l’Assessore comunale alla Protezione sociale Kristian Gianfreda e il Responsabile della Cineteca di Rimini Marco Leonetti -. Ancora una volta il nostro grazie ai gestori cinematografici che si sono resi disponibili a sviluppare il progetto”.

Trama La scuola degli animali magici da MyMovies:

Cambiare città non è facile per Ida, soprattutto perché significa cambiare scuola e doversi fare dei nuovi amici. Anche il suo coetaneo Benni sembra avere delle difficoltà in questo senso. Una sera, entrambi i ragazzini esprimono segretamente al cielo stellato il desiderio di avere un amico, e l'indomani qualcosa di molto strano accade tra i banchi di scuola. La nuova insegnante, Miss Cornfield e il suo stravagante fratello, Mortimer Morrison consegnano loro due amici molto speciali: la volpe Rabbat e la tartaruga Henrietta. Animali magici, che parlano la lingua dei bambini e portano nella loro vita l'avventura e l'amicizia che fino ad ora avevano soltanto osato sognare.