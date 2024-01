Crisi Fontanot, niente cassa integrazione per i lavoratori. "La decisione va riconsiderata”

Niente cassa integrazione per i lavoratori della Fontanot Spa. L'azienda, impresa specializzata nella produzione di scale, occupava 111 lavoratori in provincia di Rimini negli stabilimenti di Cerasolo di Coriano e Villa Verucchio. Il destino occupazionale dei 37 lavoratori attualmente in forza, minacciato dalla crisi aziendale, è appeso alla possibilità che il Curatore della liquidazione giudiziale dell’impresa avvii celermente le procedure per la Cigs (cassa integrazione guadagni straordinaria) per cessazione attività; come richiesto dalle organizzazioni sindacali.

I sindacati: “Richiesta legittima”

Lo scorso 29 dicembre Fillea Cgil Rimini, Filca Cisl Romagna e Feneal Uil Rimini hanno chiesto al curatore della liquidazione giudiziale l’avvio delle procedure per l’accesso alla Cigs. “Tale richiesta, oltre che legittima sulla base delle leggi vigenti – scrivono i sindacati - è in linea con quanto previsto, in caso di crisi aziendale, dai patti per il Lavoro ed il Clima della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Rimini; in tal senso sia il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che la Regione Emilia-Romagna hanno formalmente espresso la loro disponibilità a prestare tutto il supporto tecnico e di consulenza affinché si attivino l’ammortizzatore sociale e le necessarie politiche attive del lavoro. Il Giudice delegato, su istanza del Curatore, non ha autorizzato il subentro della procedura nei rapporti di lavoro, di fatto negando l’avvio della Cigs ed aprendo la strada ai licenziamenti. La mancata autorizzazione ad avviare la Cigs si colloca perciò al di fuori del Patto per il Lavoro ed il Clima che sancisce, anche da parte delle associazioni d’impresa, l’esigenza di salvaguardare con ogni strumento il tessuto occupazionale territoriale”.

Presidio davanti all’azienda

Cgil, Cisl e Uil territoriali e regionali chiedono di riconsiderare la decisione, indicendo un’asta pubblica per la vendita del complesso con tutti i dipendenti, facendo appello alle imprese che avevano manifestato interesse a farsi avanti. Mentre prosegue lo stato di agitazione sindacale dei dipendenti di Fontanot Spa, si è tenuta l’assemblea sindacale che ha chiesto di proseguire il percorso di mobilitazione per scongiurare i licenziamenti. Le organizzazioni sindacali territoriali chiederanno inoltre un incontro al Giudice delegato. Il 31 gennaio, dalle ore 10, i lavoratori si riuniranno in presidio davanti alla sede dell’impresa, per sostenere le ragioni del lavoro di fronte a ciò che potrebbe determinare un danno all’interesse generale.

La Provincia: “La decisione va riconsiderata”

In merito ai recenti sviluppi relativi all'azienda Fontanot Spa, la consigliera provinciale delegata alle Politiche per il lavoro Alice Parma dichiara: “C'è forte preoccupazione per la scelta del tribunale: nell'ambito del Tavolo di crisi condividevamo l'idea che ci fosse la possibilità concreta di far partire subito gli ammortizzatori sociali, e ancora crediamo che ci possano essere le condizioni per accompagnare le lavoratrici e i lavoratori con un percorso strutturato attraverso questi strumenti di sostegno. Ci associamo quindi all'appello delle organizzazioni sindacali che chiedono di riconsiderare la decisione, mentre al sistema imprenditoriale della provincia chiedo di condividere un ragionamento comune rispetto al futuro delle lavoratrici e dei lavoratori dell'azienda”.