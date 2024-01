Crisi Fontanot, la presidente Petitti: "Faremo la nostra parte per tentare di tutelare i lavoratori"

Sulla crisi della Fontanot Spa interviene Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa regionale. L'azienda, impresa specializzata nella produzione di scale, occupava 111 lavoratori in provincia di Rimini negli stabilimenti di Cerasolo di Coriano e Villa Verucchio. Il destino occupazionale dei 37 lavoratori attualmente in forza, minacciato dalla crisi aziendale, è appeso alla possibilità che il Curatore della liquidazione giudiziale dell’impresa avvii celermente le procedure per la Cigs (cassa integrazione guadagni straordinaria) per cessazione attività; come richiesto dalle organizzazioni sindacali. "Avevo visitato l’azienda Fontanot lo scorso giugno, a seguito dell’alluvione che aveva fortemente colpito l’azienda - racconta la presidente Petitti -, aggravando di fatto uno stato già difficile riguardo alle condizioni di profonda crisi e incertezza che caratterizzava già allora l’azienda. Condizioni che purtroppo si sono confermate e aggravate nei mesi successivi, fino ad arrivare alla liquidazione volontaria e alla nomina del curatore della liquidazione giudiziale".

Pettiti spiega: "La notizia che il giudice delegato non ha autorizzato il subentro della procedura nei rapporti di lavoro, non permettendo di fatto di avviare la cassa integrazione straordinaria per i 37 lavoratori rimasti in forze in azienda e attualmente sospesi dall’attività lavorativa e rendendo le loro prospettive ancora più complesse. Personalmente sono in contatto con l’assessore regionale al lavoro Vincenzo Colla per fare in modo che quanto accaduto venga attenzionato anche dalla Regione Emilia-Romagna, che ha sempre un ruolo fondamentale nei tavoli di crisi. La salvaguardia del lavoro e dell’occupazione è sempre stata al centro dell’azione del governo regionale, e anche questa volta faremo la nostra parte per tentare di tutelare le lavoratrici e i lavoratori".