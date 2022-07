Crisi idrica, scattano i controlli sui prelievi abusivi di acqua: 3 persone multate

Con la siccità che ha colpito anche il territorio riminese, costringendo i sindaci ad emettere ordinanze ad hoc per non sprecare l'acqua, i carabinieri Forestali attraverso le 6 Stazioni dislocate sul territorio hanno intensificato i controlli per far rispettare le disposizioni. Negli ultimi giorni sono stati 30 gli accertamenti in questo senso che hanno portato alla contenstazione di 3 multe nei confronti di altrettante persone sorprese ad attingere acqua pubblica in assenza di autorizzazioni. Per i trasgressori è quindi scattata una multa tra i 1200 e i 6mila euro e, nei prossimi giorni, continueranno i controlli a tappeto.