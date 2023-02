Una travolgente Cristina D'Avena special guest del Carnevale al centro commerciale

Un uragano di simpatia e di divertimento, trasportato dalle note delle più belle canzoni dei cartoni animati: Cristina D'Avena, special guest del Carnevale de Le Befane Shopping Centre di Rimini, è stata protagonista martedì 21 febbraio 2023 di una strepitosa performance capace di coinvolgere, entusiasmare e commuovere il pubblico presente al Centro commerciale.

Bambini, giovani e adulti hanno iniziato ad assiepare piazza Zara molto prima dell'esibizione dell'artista e poi, dopo averla accolta con un'ovazione, per un'ora hanno accompagnato Cristina D'Avena, cantando con lei le sigle dei cartoni animati che l'hanno resa celebre e amata, tra le quali: i Puffi, Mila e Shiro, Kiss Me Licia, Capitan Tsubasa, ma anche Memole, Pollon, Dragon Ball, Magica Emi. Gran finale con Occhi di gatto.

Alla fine, tutti in fila per le foto e i selfie con Cristina D'Avena, disponibilissima nei confronti dei suoi fan. Ultima tappa della giornata riminese, sempre a Le Befane, la visita alla libreria Mondadori per il firmacopie dell'ultimo libro scritto da Cristina D'Avena, "Il giardino delle fiabe".