Cristina D'Avena show, la regina dei cartoon si esibisce in Romagna Mia

Romagna Mia cantata da Cristina D’Avena è l’ultima immagine degli eventi Natalizi 2021-2022 di Bellaria Igea Marina, il giorno dell’Epifania al Teatro Astra. Si è concluso così il periodo festivo, con lo spettacolo di una delle artiste amate da più generazioni: la Regina delle sigle dei cartoon che ha saputo incantare il pubblico presente in sala, proveniente da tutta Italia appositamente per lei.

Un’ora e trenta di show guidato da Andrea Prada che ha coinvolto il pubblico tra una canzone e l’altra, con i fans a fare da coro a Cristina. Prima di congedarla dal pubblico, Prada ha chiamato sul palco il musicista saxofonista Bellariese Luca Quadrelli, facendo improvvisare un duetto sulle note di “Occhi di Gatto” con il pubblico a fare nuovamente da coro alla D’Avena.

"Con lo spettacolo dell’Epifania - le parole del presidente Paolo Borghesi - si concludono le attività di questo Natale partito con un progetto, modificato in itinere per esigenze sanitarie. Ciononostante siamo riusciti ad avere risultati lusinghieri senza mai perdere di vista la sicurezza, grazie allo staff di Fondazione sempre attento, all’amministrazione ed ai suoi uffici ed alla competenza del nostro direttore artistico Andrea Prada".

Per la cronaca durante il periodo, la Snow Globe ha registrato 4.000 ingressi; la realtà virtuale 2.500 giocate, mentre gli spettacoli nel loro insieme hanno raggiunto 3.000 spettatori. Dai dati in possesso di Fondazione, l’ottanta per cento dei fruitori provengono da fuori comune, per lo più turisti, così come le diecimila visualizzazioni del Capodanno in streaming.