Critiche rivolte all'assessore Garulli, la sindaca: "I problemi non si risolvono con i post su Facebook"

“L’assessorato a Sanità, Benessere, Servizi sociali alla persona e Innovazione tecnologica funziona a pieno regime. Anzi, svolge una grande mole di lavoro, dando pronta risposta ai problemi dei riccionesi”. Sono le parole della sindaca Daniela Angelini in risposta alle polemiche sollevate dalla consigliera comunale della Lega Elena Raffaelli. La prima cittadina osserva che sono già stati emessi bandi, sia comunali che di distretto, per il sostegno al pagamento delle bollette. “Le risorse rimaste dal bando comunale - aggiunge Angelini - verranno distribuite attraverso la graduatoria già formata grazie al bando affitti. Quelle avanzate dal distrettuale saranno invece reimpiegate attraverso un nuovo bando a sostegno della popolazione in difficoltà economica in tutti i comuni della zona Sud”.

Contrariamente a quanto accusa Raffaelli, il settore è pienamente operativo e l’attività che viene quotidianamente svolta lo dimostra. “I problemi che accusa l’ospedale - aggiunge Angelini - ci sono ben noti, in particolare per il pronto soccorso. Questa Amministrazione si sta muovendo in tutte le sedi preposte per trovare risposte e soluzioni. Risposte e soluzioni che non arriveranno con un post sui social ma attraverso il lavoro concreto e di relazione esercitato sul campo: è ciò che stiamo svolgendo”.

Quanto alla Casa della Comunità, l’assessore Gianluca Garulli precisa che “il silenzio non è affatto sinonimo di latitanza: la Casa della Comunità nascerà dove è stato precedentemente scelto. Sarà responsabilità di questa Amministrazione, cosa non facile, renderla utile alla città di Riccione, dovendola integrare col territorio. Sarà realizzata entro il 2026: la demolizione è avvenuta nei tempi utili e stabiliti".