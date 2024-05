Criticità agli uffici del tribunale, visita di una delegazione del Consiglio superiore della magistratura

Venerdì 17 maggio una delegazione del Consiglio superiore della magistratura, guidata dal vicepresidente Fabio Pinelli e composta dai consiglieri Enrico Aimi, Isabella Bertolini, Marco Bisogni, Ernesto Carbone, Claudia Eccher, Roberto Fontana, Rosanna Natoli e dal segretario generale del Csm Roberto Mucci, si recherà in visita agli Uffici giudiziari della Corte d’Appello di Bologna e al Tribunale di Rimini per ascoltare i capi degli Uffici e i magistrati del distretto in relazione alle criticità dei relativi Uffici.

Alle 9 la delegazione arriverà presso la sede della Corte d’Appello di Bologna dove sarà accolta dal presidente Oliverio Drigani e dal procuratore generale Paolo Fortuna, seguirà l’incontro in Aula Bachelet con i magistrati. Successivamente la delegazione consiliare arriverà al Tribunale di Rimini (ore 12.30) dove verrà accolta dal presidente del Tribunale Francesca Miconi e dal procuratore Elisabetta Melotti, seguirà l’incontro con i magistrati dell’Ufficio nell’Aula Falcone-Borsellino.