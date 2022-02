Croatti interviene sulla Bolkestein: "Recepite dal consiglio dei ministri molte proposte del M5s"

“Finalmente si può guardare al futuro del settore balneare. Da riminese sono soddisfatto perché si apre una fase molto importante per il nostro territorio e la sua offerta turistica ma anche perché sono numerose le proposte contenute in un mio emendamento all’ultima legge di Bilancio sulle concessioni demaniali (Turco, Croatti) raccolte dal Consiglio dei Ministri nella riforma che entro sei mesi adotterà i decreti legislativi contenenti le regole per le gare. Ora lavoreremo in Commissione e in Parlamento per migliorare ancora il testo”. Così il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.



“Dal gennaio 2024 terminerà il regime cristallizzato che impedisce il rilancio dell'offerta creatosi con anni di proroghe e rinvii che hanno bloccato, nell’incertezza creatasi, gli investimenti di un settore strategico per l’Italia e naturalmente per la nostra Riviera. Come M5S ci siamo battuti per avere gare pubbliche trasparenti con criteri precisi e canoni congrui, da calcolarsi in base a indicatori economici specifici in ogni area del Paese dove siano predisposte tutele specifiche per le piccole imprese a carattere familiare e per i lavoratori. Il nostro obiettivo era proprio quello di arrivare a meccanismi premianti per le migliaia di imprese virtuose e incentivi per gli investimenti sostenuti. Una soluzione di equilibrio tra i diversi interessi contrapposti, quelli del Paese, dei lavoratori, delle imprese. La strada imboccata è quella giusta e apre una nuova stagione che può trasformarsi in una grande opportunità per ridisegnare il nostro arenile, i suoi servizi e i suoi investimenti in chiave sostenibile e innovativa”. Conclude Croatti.